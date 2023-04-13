Kastamonu'da yangında ölen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 82 yaşındaki Salih Güloğlu'nun cenazesine ulaşıldı.

Soğukpınar köyü Dere Mahallesi'nde Salih Güloğlu'na ait evde çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından AFAD ekipleri arama başlattı.

Aramada, felçli olan Güloğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Güloğlu'nun cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Dere Mahallesi'nde dün Güloğlu'na ait iki katlı ahşap evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmiş, felçli olduğu öğrenilen Güloğlu evden çıkamazken, dumandan etkilenen kızı Satiye Güloğlu, İnebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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