Kastamonu'da berberler makaslarını özel bireylerin mutluluğu için kullandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da berberler, Kadıdağı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören özel bireyleri tıraş edip kişisel bakımlarını ücretsiz karşıladı.

Kastamonu Berberler ve Kuaförler Odası üyeleri, Kadıdağı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören 30 özel gereksinimli bireyin saç tıraşı ve kişisel bakım ihtiyaçlarını giderdi.

Oda Başkanı Cahit Kıcıroğlu, AA muhabirine, çeşitli sosyal etkinliklerle her kesimden insanın yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Maddi çıkar elde etmeden, "Özel bireylerin yüzü gülsün" sloganıyla organizasyon düzenlediklerini belirten Kıcıroğlu, "Ramazan Bayramı öncesi özel bireylerimizin tıraşlarını yaparak yanlarında olduk. Makaslarımızı onların mutlu olması için kullandık. Onların gözlerindeki mutluluğu, sevinçleri birlikte paylaştık. Aileler de etkinlikten memnuniyet duyduklarını aktardı." ifadelerini kullandı.









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