Kastamonu'da karaya oturan yük gemisinde çalışmalar devam ediyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde karaya oturan yük gemisinde, çalışmalar devam ediyor.

Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Gürcistan'ın Poti Limanı'na giden, 2 Nisan'da dümeni kilitlendiği için sürüklenerek Alayazı köyü mevkisinde karaya oturan Antigua Barbuda bayraklı "Maren" adlı konteyner gemisinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Bölgeye römorkör gelirken gemideki yükün, ilerleyen günlerde gelecek boş bir gemiye yükleneceği öğrenildi.

Bölgede TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri de tedbir amaçlı kontrollerini sürdürüyor.

Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, gemideki çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dümen kilitlenmesi nedeniyle kıyıya sürüklendiği değerlendirilen gemiden personel tahliye edilmiş olup konteynerin tahliye çalışmaları ise devam etmektedir." ifadesine yer verildi.





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