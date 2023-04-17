İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getiren 2 şüpheliden biri tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin takibinin ardından B.K. ile H.H'nin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 12,58 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden B.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.