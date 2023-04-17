Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesine, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ile kasten yaralama suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S.T. ile uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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