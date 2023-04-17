Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Taşköprü-Hanönü kara yolunun Esentepe mevkisinde Necmettin Melih Sarıaydın idaresindeki 28 AK 863 plakalı otomobil devrildi. Devrilen otomobil yol kenarındaki Hüseyin Y. yönetimindeki 37 LG 071 plakalı hafif ticari araca da çarptı.



Kazada otomobilin sürücüsü Sarıaydın yaralandı.

Sarıaydın, 112 Acil Servis ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazanın yola çıkan köpek nedeniyle meydana geldiği kaydedildi.





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