Araç'ta mezarlık bilgi sistemi oluşturuldu

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde vefat edenlerin mezar konumunun yakınları tarafından sorgulanabildiği mezarlık bilgi sistemi oluşturuldu.

Araç Belediyesi tarafından uygulamaya konulan sistemle vatandaşlara, internet üzerinden yakınlarının kabirlerini görme ve bilgilerine ulaşma imkanı sağlandı.

Belediyenin resmi sitesine giriş yapıldıktan sonra mezarlık bilgi sitemi sekmesinden vefat eden kişinin isim ve soy ismi yazılarak, mezarlık yeri fotoğraflı şekilde görülebilecek.

Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, belediye olarak insan odaklı anlayışıyla çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız, resmi internet sayfamızdan yakınlarının mezarlarını görebilecek. Ayrıca mezarlıkta isimleri silinmiş, aile bilgileri kaybolmuş olan kabirleri yakınlarının bildirmesiyle kayıt altına alabiliriz." dedi.





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