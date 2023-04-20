Kastamonu'da Gıda Bankası yardımseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Gıda Bankası Yoksullara Hizmet Derneği, ihtiyaç sahibi ailelere 19 yıldır yardımda bulunuyor.

Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi görmek için 2004 yılında kurulan gıda bankası, yıl boyunca yaklaşık 400, ramazan ayında ise bin civarında aileye yardım ediyor.

Gıdanın yanı sıra giyim, ilaç, elektrik, doğal gaz gibi alanlarla ihtiyaç sahiplerine yardım eden dernek, 60 öğrenciye de burs sağlıyor. Ayrıca ramazanda gıda bankasına gelenlere her gün ikişer pide veriliyor.

Dernek başkanı Harun Kırcı, AA muhabirine, 2004 yılından bu yana zengin ile fakir arasında köprü görevi yaptıklarını söyledi.

Gıda, giyim, kömür gibi birçok ürünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Kırcı, "Ramazanlarda bin aileye kadar yardım sağlıyoruz. Depremzedelere ayrıca yardım yapıyoruz. Biz aracı oluyoruz." dedi.

Kırcı, derneğe kayıtlı aileleri dört gruba ayırdıklarını, hane sayısına göre çay, salça, makarna gibi ürünlerin miktarını bu şekilde belirlediklerini anlattı.

Dernekte 6 çalışan bulunduğunu ve kendisi dahil kimsenin ücret almadığını aktaran Kırcı, "İnsan ayırmadan ihtiyacı olana yardım yapıyoruz. Burada verdiğimiz yardımlarda zekat, fitre gibi bağışlar da oluyor." diye konuştu.

Sebahat Gedik ise 10 yıla yakın süredir dernekten yardım aldığını dile getirerek, "Ekmeğimize, gıdamıza, kıyafetimize ve harçlığımıza kadar yardımcı oluyorlar. Allah bin kere razı olsun." ifadesini kullandı.



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