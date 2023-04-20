Kastamonu'da kiraladıkları villada uyuşturucu serası oluşturan 3 kişi yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kiraladıkları 3 katlı villayı uyuşturucu yetiştirmek için dizayn eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kent merkezinde bir villa kiralayan H.Ş, O.T. ve C.G. dışarıdan belli olmaması ve güneş ışığının içeri girmemesi için pencereleri alüminyum folyo ile kapattı.

Başka hatlardan elektrik de çeken zanlılar, özel lambalarla güneş ışığı ortamı, fanlar ile de rüzgar sistemi oluşturdu, borularla havalandırma sistemi yaptı. Sera naylonu da kullanan zanlılar, uyuşturucu yapmaya başladı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince villaya operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kilo 972 gram ile 90 kök skunk, 15 metre havalandırma hortumu, 20 metre sera naylonu ve 484 bin lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.

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