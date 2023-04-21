Devrekani'de Kaymakam Coşkun ve Belediye Başkanı Altıkulaç ekiplerin bayramını kutladı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Kaymakam Ahmet Coşkun ve Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve hastaları ziyaret etti.

Coşkun ve Altıkulaç, Ramazan Bayramı dolayısıyla görevleri başında bulunan personelin bayramını kutladı.

Devrekani İlçe Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Coşkun, karakolda incelemelerde bulunarak İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuz Doğan'dan bilgi aldı.

Devrekani İlçe Emniyet Amirliğine ziyaret gerçekleştiren Coşkun, polislerin bayramını kutlayarak personelle sohbet etti.

Devrekani Devlet Hastanesini de ziyaret eden Coşkun, hasta ve yakınları ile hastane personelinin bayramını kutladı.





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