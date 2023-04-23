Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar 23 Nisan etkinliğinde eğlendi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Türkiye Sigorta, AFAD ve Dünya Etnospor Konfederasyonu işbirliğiyle depremzede çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü 2. etabında yer alan Türkiye Sigorta Dayanışma Obası'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklar palyaçolar eşliğinde oyunlar oynadı, şarkılar söyledi, ata binip, ok attı.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, AA muhabirine, yüz boyama, basketbol, futbol gibi oyunların yanı sıra YGA bilim atölyesi, Dünya Etnospor Konfederasyonu mas güreşi, binicilik, okçuluk ve daha birçok etkinlikle çocukların keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Depremin ilk anından itibaren bölgede olduklarını, çocuklarla bayramı birlikte geçirmek istediklerini aktaran Benli, şunları kaydetti:

"Geleneksel Türk çadırlarından oluşan 100 çadırın bulunduğu Dayanışma Obası kurduk. Buraya da önümüzdeki günlerde depremzedelerimiz yerleşecekler. Biz aslında maddi ihtiyaçlara odaklanıyoruz ama onların oynamaya, koşmaya, eğlenmeye de ihtiyaçları var. İşte bu yüzden böyle güzel bir ortam yaratalım ki bir nebze olsa yaşadıkları travmayı geride bıraksınlar istedik. Burası deprem öncesi ticari ve sosyal hayatına dönünceye kadar devletimizin tüm kurumlarının olduğu gibi biz de burada olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte dayanışmayla bu işin altından kalkacağız."

Çocuklarla oyunlar oynadığını dile getiren Benli, "Birlikte basketbol, futbol oynadık. O an için yaşadıklarımızı unutuyoruz. Yüzlerindeki gülümseme her şeye değer." diye konuştu.

Çadır kentte kalan çocuklardan Ravza Yudumlar, çok eğlendiklerini, gösterileri çok beğendiğini kaydetti.

Asya Rabia Karasu da çeşitli oyunlar oynadıklarını anlatarak, "Ata bindik, sihirbazlık gösterisi vardı onu izledik. Şiir söyleyip fotoğraf çektirdik. En çok fotoğraf çekimini beğendim. Çok eğlendik." ifadelerini kullandı.

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