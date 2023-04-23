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Kastamonu'da 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı

AA

Kastamonu'da 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde iki kardeşin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

T. D. ile oğlu M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Cide ilçesinde dün eğlence mekanında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıkmış, T.D. ile oğlu M.D, tabancayla B.E. ve kardeşi İ.E'yi bacaklarından yaralamış, ardından polise teslim olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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