Kastamonu'da jandarma ekipleri depremzede çocukların 23 Nisan'ını kutladı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da jandarma ekipleri deprem bölgesinden getirilip kentteki bir yurda yerleştirilen depremzede ailelerin çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Şeyh Şaban-ı Veli Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen ailelerin çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ziyaret edildi.

Çocukların güzel vakit geçirmesi için çeşitli etkinlikler yapıp yüzlerini boyayan jandarma ekipleri, çocuklara Türk bayrağı, çocuk dergisi ve rüzgar gülü hediye etti.

Jandarmanın "Garip" isimli arama kurtarma köpeğinin gösterilerini ilgiyle takip eden çocuklar, gösterinin ardından köpeği sevdi.

Program sonunda jandarma ekipleri öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.









































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