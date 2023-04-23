Kastamonu'da asırlık pilav şöleni 3 yıl aradan sonra yeniden yapıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 131 yıldır sürdürülen "bayram pilavı" şöleninde halka 105 kazan etli pilav ikram edildi.

Bozkurt Belediyesince her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarının üçüncü günü düzenlenen etkinlikte ilçe sakinleri bir araya geliyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede yeni yapılan meydanda etkinliğin 131'inci yılı dolayısıyla halka 1200 kilogram pirinç, 650 kilogram et ve 200 kilogram tereyağı kullanılarak yapılan 105 kazan pilav ikram edildi.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık konuşmasında şunları kaydetti:



"Üç yıldır ara verdiğimiz 2020, 2021 pandemi 2022'de büyük sel felaketinden dolayı ara verdiğimiz atalarımızdan bize miras kalan geleneksel pilav bayramını bu sene tekrar Ramazan Bayramı münasebetiyle devam ettirmenin mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. İnşallah biz de bu örf ve adetlerimizi geleneksel pilav bayramımızı gelecek nesillere yıllar boyunca miras bırakarak devam ettireceğiz."



Okunan duanın ardından Kaymakam Salih Ağar ve Belediye Başkanı Yanık ile protokol üyeleri vatandaşlara etli pilav dağıttı.









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