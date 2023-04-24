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Ramazan Bayramı tatilinde Valla ve Horma kanyonlarını 15 bin kişi ziyaret etti

AA

Ramazan Bayramı tatilinde Valla ve Horma kanyonlarını 15 bin kişi ziyaret etti

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Valla ve Horma kanyonlarını Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti.

"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla ile bir ucundan diğer ucuna 3 kilometrelik ahşap platformla geçilen Horma kanyonlarını bünyesinde barındıran Pınarbaşı ilçesinde Ilıca Şelalesi ve Ilgarini Mağarası da yer alıyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pınarbaşı ilçesinin ziyaretçilerini her mevsim cezbettiğini söyledi.

İlçenin doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla son dönemde yapılan yatırımlarla kanyona gelen ziyaretçi sayısının artmaya devam ettiğini söyleyen Yaşar, "Merkez nüfusu 2 bin 500, genel nüfusu da 6 bin olan bir ilçeyiz. Üç günlük Ramazan Bayramı tatilinde Valla ve Horma Kanyonu'na yaklaşık 15 bin ziyaretçi geldi. Bunun yegane sebebi ilçenin, Türkiye genelinde olmayan güzelliklere sahip olmasıdır." dedi.

Doğa turizminde iddialı olduklarını, her geçen yıl ziyaretçi sayısını artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Yaşar, "Valla Kanyonu vahşi cennet dediğimiz yüksekliği bin 200 metre, uzunluğu 12 kilometreyi bulan bir kanyon. Bunu artık herkes bilir hale geldi. Bu merakı gidermek için insanlar ilçemize akın ediyor. Türkiye'de başka örneği bulunmayan 3 kilometrelik yürüyüş parkuru bulunan Horma Kanyonu yine bizim ilçemizde ve yoğun ilgi görüyor." diye konuştu.

Yaşar, 2023 yılında hedeflerinin 300 bin turisti bölgede ağırlamak olduğuna işaret ederek, "Valla Kanyonu'nun girişine Milli Parklar ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı katkıları, Belediye ve kamu kurumlarının destekleriyle yaklaşık 4 milyon lira maliyetle 600 metre derinliğe sahip dev uçurum salıncağı yapıldı. Aynı yere yaptığımız cam seyir terasına ziyaretçilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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