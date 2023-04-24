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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrekani'de yüzme havuzunun temeli atıldı

AA

Devrekani'de yüzme havuzunun temeli atıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde düzenlenen törenle yüzme havuzunun temeli atıldı.

Devrekani Kapalı Spor Salonu mevkisinde Devrekani Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yapılacak yüzme havuzu için temel atma töreni düzenlendi.

Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun, yaptığı konuşmada, spor yatırımlarının önemine işaret ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Çoşkun, "Bugün burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Rabbim gençlerimizin yolunu bahtını açık etsin, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, yarın çok daha güzel yerlerde görmeyi temenni ederek hepinizi saygıyla selamlıyorum." diye konuştu

Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ise göreve gelmeden önce yüzme havuzu yapacağına dair söz verdiğini hatırlatarak, "Gerek sizlerin sayesinde gerek önceki kaymakamlarımızın sayesinde, siyasi yol arkadaşlarımızın, kıymetli milletvekillerimizin sayesinde bu mutlu anı yaşamaktan onur ve gurur duyuyorum. Devlet büyüklerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yapılan törenin ardından protokol üyeleri tarafından öğrencilere hediye dağıtıldı.

İlçe Müftüsü Osman Bayram Latifoğlu tarafından okunan duanın ardından öğrenciler temsili olarak harç döktü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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