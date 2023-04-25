Kastamonu'da Türk Kızılay'ın 9. tırı deprem bölgesine gönderildi

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KASTAMONU (AA) - Türk Kızılay Kastamonu Şubesince, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından insani yardım malzemesi yüklü 9. tır Gaziantep'e gönderildi.



Türk Kızılay Kastamonu Şubesi tarafından depremlerin ardından 20 tır odun ile insani yardım malzemesi yüklü 38 panelvan deprem bölgesine gönderildi.

Ekipler kente gelen depremzedelere de 460 gıda kolisi yardımında bulunurken 160 bin liralık zekat yardımı dağıttı.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren yardımlara aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Kentteki depremzedelere de yardım ettiklerini anlatan Tavil, "Türk Kızılay Genel Merkezimiz tarafından Gaziantep ile Kastamonu kardeş şehir ilan edildi. Biz de kardeş şehrimize bir tır insani yardım malzemesi gönderiyoruz. Su, gazlı içecek ve 365 adet gıda kolisinden oluşuyor. Tüm bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Kastamonu'daki vatandaşların depremin ilk anından beri yardım için seferber olduğunu ifade eden Tavil, şunları kaydetti:

"Depremin ilk anından itibaren 8 tır insani yardım malzemesi gönderdik. Bu araçla 9 tır oluyor. Gönderilen yardımların sokak, mahalle araları ve köylere dağıtımının kolay olması açısından 38 adet panelvan araç gönderdik. Yüz altmış adet biner liralık zekat yardımında bulunduk, 650 ailenin de kıyafet ihtiyacını giderdik. Kastamonu halkından yardımlarını devam ettirmelerini, depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması konusunda bağış yapmalarını istiyoruz."





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