Devrekani'de Halk Eğitim Merkezi tarafından resim sergisi açıldı

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KASTAMONU (AA) - Devrekani Halk Eğitim Merkezi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergide Halk Eğitim Merkezinde hafta sonları eğitim alan 7-12 yaş grubu öğrencilerin yaptıkları ebru, kuru kalem ile sulu, pastel ve akrilik boyadan oluşan 94 resim sergilendi.

Kaymakam Ahmet Coşkun, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrencilere başarılar diledi.

Sergi açılışına Cumhuriyet Başsavcısı Ayşen Paksoy Coşkun, Belediye Başkan Vekili Şükrü Yüksek ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.





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