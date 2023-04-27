Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreterinin ölümüyle ilgili davada mütalaa açıklandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Muhiddin Sağlam'ın 2012'de evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili hakkında dava açılan sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Murat T. ile Muhiddin Sağlam'ın eşi Hatice, çocukları Hediye, Muhammed Berk ve Seyfettin Sağlam katıldı.

Sanık Murat T, duruşmadaki savunmasında, kendisinin de maktulün ailesi gibi mağdur olduğunu savunarak, beraatini istedi.

Hatice Sağlam ise olayın öncesinde bahçede 2 kişi gördüğünü, bu kişilerden birinin kafa yapısının sanığa benzediğini söyledi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Murat T'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Sanık avukatının mütalaaya karşı süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.

Kastamonu'da evinin önünde 27 Aralık 2012'de silahlı saldırıya uğrayan Muhiddin Sağlam hayatını kaybetmişti.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 25 Temmuz 2016'da gözaltına alınan ve daha sonra meslekten ihraç edilen polis memuru Murat T'nin evinde yapılan aramada bir çanta içinde silah kovanlarına rastlanmış, geçen yıl tamamlanan kriminal incelemede bunların Muhiddin Sağlam cinayetinde kullanılan silahtan çıkan kovanlarla eşleştiği belirlenmişti.

Bunun üzerine tutuklanan Murat T, 10 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.





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