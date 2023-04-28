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Kastamonu'da çiftçilere 55 ton sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı

AA

Kastamonu'da çiftçilere 55 ton sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üreticilere yüzde 50'si hibe olmak üzere 55 ton sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Tosya Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de tarımın 20 yıl öncesine göre çok daha güçlü olduğunu, çok daha büyüdüğünü söyledi.

Tarımsal ihracata bakıldığında bunun açık şekilde görülebileceğini vurgulayan Çelik, "Türkiye'de 2002 yılında tarımsal ihracatımız 3,5 milyar dolarken, 2022 yılı sonu itibarıyla 30 milyar doları aştı. Genel ihracatımız 36 milyar dolardan 254 milyar dolara yaklaşık 7 kat artarken, tarımda 10 kata varan ihracat artışı görebiliyoruz. Tarımda da üreten bir Türkiye var." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu da üreticilere yönelik desteklemeler hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından 174 üreticiye yüzde 50'si hibe olmak üzere 55 ton sertifikalı tohum verildi.

Törene Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Çakar ile çiftçiler ve davetliler katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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