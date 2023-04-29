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Memur-Sen Kastamonu İl Divan Toplantısı yapıldı

AA

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yerimiz bellidir. Milletin değerlerinin yanıdır, milli iradenin yanıdır." dedi.

Memur-Sen Kastamonu İl Divan Toplantısı yapıldı

KASTAMONU (AA) - Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yerimiz bellidir. Milletin değerlerinin yanıdır, milli iradenin yanıdır." dedi.

Yıldız, Kastamonu Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlenen Memur-Sen Kastamonu İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Memur-Sen olarak deprem bölgesine 12 milyon lira nakit katkı sunduklarını söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Yıldız, şöyle devam etti:

"Diyanet üzerinden dini, din görevlileri üzerinden Diyaneti itibarsızlaştırmaya çalıştılar. 14 Mayıs seçimleri temel hak ve özgürlüklere sahip çıkılacağı zamandır. Biz ne zaman inançlarımızı, değerlerimizi, temel hak ve hürriyetlerimizi, özgürlüklerimizi iki kilo soğana, bir kilo patatese değiştirir olduk? Biz ülkesinden çıkan doğal gaza sevinemeyen vizyonsuzlarla bir arada olamayız. Biz ülkemizin Akdeniz'de ilan ettiği NAVTEX'lere İsrail ve Amerika gibi yorum yapan siyaset müsveddeleriyle yol yürüyemeyiz. Togg'un üretimine sevinemeyen, itibarsızlaştırmaya çalışan siyasilerle yol yürüyemeyiz. Dünya siyasetinin istikametini değiştiren İHA ve SİHA'ları 'kalorifer peteği' diye itibarsızlaştırmaya çalışan çapsızlarla da yol yürüyemeyiz. LGBT sapık anlayışının sözcülüğünü ve liderliğini yapan bir kişiye mücahit payesi veren şuursuzlarla da yol yürüyemeyiz."

Türkiye'de din değil, İslam düşmanlığı olduğunu savunan Yıldız, "İslam düşmanları, düşmanlıklarını açıkça ve cesurca yapıyor. Ben, 'Varlık, yokluk sebebi' dediğim, gerçekten geleceğimizi, kaderimizi belirleyeceğimiz bir olayda tarafsız duracağım, renksiz, kokusuz, belirsiz cümleler kuracağım. Böyle bir şey yok." ifadesini kullandı.

Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"PKK'nın, eşkıyanın başı Duran Kalkan, 'AK Parti hükümeti ve Recep Tayyip Erdoğan ile PKK ile Amerika kadar mücadele eden olmadı. Tayyip Erdoğan'ın uluslararası gücün aksine yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı hesabını vermesi lazım' diyor. Diğer taraftan büyük şeytan Amerika'nın başkanı Biden ne diyor? 'Muhalefeti destekleyerek bu anlamda Tayyip Erdoğan'dan hesap sorulması lazım ve bu seçimleri muhalefetin kazanması lazım' diyor. Burada Duran Kalkan'ın söylediği istikamette mi yerimizi alacağız, yoksa milletin iradesinin yanında mı? Biz büyük şeytan Amerika Başkanı Biden'in talebi doğrultusunda mı bir noktada duruş sergileyeceğiz, yoksa milletin iradesinin yanında mı? Dolayısıyla şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yerimiz bellidir. Milletin değerlerinin yanıdır, milli iradenin yanıdır."

Toplantıya AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mesut Öner ile sendika üyeleri katıldı.


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