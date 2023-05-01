Samsun ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

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SAMSUN (AA) - Samsun, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Çorum ve Amasya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Samsun'da İstasyon Mahallesi'ndeki Ray Blokları önünde toplanan sivil toplum kuruluşu ve sendika üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'na kadar slogan atarak yürüdü.

Güvenlik güçlerinin aldığı önlemlerin ardından katılımcılar, alana üst araması yapılarak alındı.

KESK dönem sözcüsü Yılmaz Tuluk, burada tertip komitesi adına yaptığı konuşmada, ücretli çalışanların geçim ve yaşam şartlarının her geçen gün zorlaştığını belirterek, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin, mevzuattan kaynaklanan sınırlamaların ve uygulamada karşılaşılan sorunların devam ettiğini söyledi.

Kutlamaya katılanlar halaylar çekip şarkılar söyledi.

- Kastamonu

Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan HAK-İŞ Kastamonu İl Başkanı Mustafa Çağlı, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Çağlı, şunları söyledi:

"Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve emeğimizin geleceği için HAK-İŞ olarak sendikalarımız ve tüm teşkilatımızla omuz omuza mücadele veriyoruz. İş kazalarının, meslek hastalıklarının olmadığı bir çalışma ortamı için, emeğimizin ve alın terimizin karşılığı için, işsizlik ve gelir endişesi olmayan onurlu bir hayat için, birlik, dayanışma ve beraberlik ruhu ile meydanlarda sizlerin güçlü sesi olmaya devam edeceğiz. HAK-İŞ olarak ülkemizi korumak için canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimizi, dünyanın dört bir yanında iş kazası ve meslek hastalıklarında hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimizi dua ve rahmetle yad ediyoruz."

- Çankırı

Çankırı'da Kucaklama Taşı'nda toplanan sendika üyeleri, ellerinde pankart ve Türk bayraklarıyla Belediye Meydanı'na yürüdü.

Burada düzenlenen programda konuşan Petrol-İş Çankırı Şube Başkanı Halil İbrahim Topçu, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Petrol-İş olarak iş yerlerindeki üyelerin coşkusunu ve kararlılığını meydana taşıdıklarını anlatan Topçu, "Bu yıl 1 Mayıs'ta üzüntümüz derin, öfkemiz daha büyük. Hep birlikte yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Deprem felaketi nedeniyle on binlerce canımızı kaybettik. Eşimizi, dostumuzu, fabrikada çalışma arkadaşımızı kaybettik. Dayanışmayla bu zor günleri aşacağımızı biliyoruz." diye konuştu.

Programa AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı.

- Sinop

Sinop'ta Bahçealtı Sokak'ta başlayan yürüyüşe CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ile sendika ve sivil toplum kuruluşları üyeleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ve çeşitli dövizler taşıyan grup, Bülent Ecevit Caddesi üzerinden Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada düzenlenen programda, farklı sendika temsilcileri günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı, ardından müzik eşliğinde halay çekilerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlandı. ​​​​​​​

- Çorum

Çorum'da, KESK ve DİSK tarafından hazırlanan kutlama programı çerçevesinde Pir Baba Parkı'nda toplanan grup, döviz ve pankartlar taşıyıp slogan atarak Gazi Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Hürriyet Meydanı'na yürüdü.

İl Emniyet Müdürlüğünce yürüyüş güzergahında ve meydanda güvenlik önlemleri alındı.

Etkinlikte çeşitli sendikaların temsilcileri, işçilerin taleplerini içeren konuşmalar yaptı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da alana gelerek, katılımcıların bayramını tebrik etti.

Kutlamaya katılan işçiler halay çekti.

- Amasya

​​​​​​​Amasya Künç Köprüsü'nde toplanan sendika ve siyasi parti üyeleri, sloganlar atarak Pirinççi Caddesi'nden Yavuz Selim Meydanı'na yürüdü.

Güvenlik noktalarında aramadan geçirilerek kutlamanın yapılacağı alana alınan gruptakiler, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı Mustafa Ölgün de burada konuşma yaptı.





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