Kastamonu'da çıkan yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU(AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev ve samanlık zarar gördü.

Kıyıdibi köyünde Mehmet Akın'a ait evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki samanlığa sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında camdan atlayarak yaralandığı öğrenilen Akın, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.