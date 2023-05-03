Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede D-100 kara yolunun Tosya ilçesi yakınlarına durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.



Aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrarın yanı sıra ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

Araçtaki 5 şüpheli gözaltına alınıp jandarma komutanlığına götürüldü.



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