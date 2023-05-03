Kastamonu'da nitelikli yağma ve şantaj iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen operasyonda nitelikli yağma ve şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İddiaya göre, biri kadın 5 şüpheli, Candaroğulları Mahallesi'nde bir eve girerek, ev sahibinden kendilerine 100 bin lira vermesini istedi.

Ev sahibine zorla mobil bankacılık hesabı açtıran şüpheliler, hesapta bulunan 18 bin lirayı başka bir hesaba aktardı. Şüpheliler, daha sonra tekrar gelerek paranın kalan kısmını alacaklarını söyleyerek, evden ayrıldı.

Ev sahibinin başvuruda bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit ederek yakalanmaları için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda E.C.G, C.G, S.K, B.Y. ve A.U.Y. ile paranın aktarıldığı hesabın sahibi S.T. gözaltına alındı. S.T, emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.C.G, C.G. ve S.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.Y. ve A.U.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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