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Kastamonu'da mağara gezisi sırasında kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

AA

Kastamonu'da mağara gezisi sırasında kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde mağara gezisi sırasında kaybolan kişiyi arama çalışması devam ediyor.

Ilgarini Mağarası'nı ziyaret ettikten sonra kendisinden haber alınamayan Hüseyin Alıcı'yı (62) bulmak için yürütülen çalışmalar kapsamında jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, arama kurtarma köpeği Garip'in yardımıyla çalışma yürütüyor.

Aramalarda ayrıca, Jandarma Havacılık Başkanlığı envanterine yeni giren hava aracı "Cayrokopter" ve dronlardan da yararlanılıyor.

Yapılan çalışmalarda henüz Alıcı ile ilgili bir bulguya ulaşılamadı.

İstanbul'dan kenti gezmeye gelen yaklaşık 30 kişilik grup 30 Nisan'da Pınarbaşı ilçesinde bulunan Ilgarini Mağarası'nı ziyaret etmiş, grupta yer alan Hüseyin Alıcı'dan, mağaranın çevresinde bulundukları sırada gruptan ayrılmasının ardından haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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