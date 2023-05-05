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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti

AA

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti

KASTAMONU (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsüne ziyarette bulundu.

Şensoy, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'de olgunlaşma enstitülerinin sayısının artmaya devam ettiğini söyledi.

Olgunlaşma enstitülerinin önemine değinen Şensoy, "Olgunlaşma enstitüleri, bizlerin kültürel geçmişinin yaşatıldığı, gelecek nesillere aktarıldığı, aynı zamanda geleneksel el sanatlarımızın hayat bulduğu Bakanlığımızın önemli merkezlerinden bir tanesi oluyor. Son yıllarda özellikle yeni bir bakış açısı, yeni bir vizyon ile bu enstitülerimizin gelişmesinde büyük desteği olan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye çok teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsünün binasını çok beğendiklerini dile getiren Şensoy, "Türkiye'de 30 olgunlaşma enstitümüz bulunuyor. Bu enstitülerimizin her birinin sorunlarıyla tek tek ilgilenen, her birinin gelişimini, her birinin ürünlerini tek tek takip eden Sayın Bakanımız Mahmut Özer Bey'in eşi Nebahat Özer Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum. Nebahat Hanım sahip çıkmasaydı olgunlaşma enstitülerinde bu kadar ilerleyemezdik. Mimarisinden boyasına varıncaya kadar bütün sorunlarıyla ilgilendiğinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bugün Şeyhoğlu Konağı'nı ziyaret ediyoruz. Buradaki ürünleri tanıyacağız, inceleyeceğiz. Bizlere tanınan bu imkandan ötürü teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Vali Avni Çakır ise enstitü binasının Kastamonu'nun tarihi simgelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Olgunlaşma Enstitüsü bu binaya çok yakıştı, şehrimize de çok yakıştı. Zaten bu konuda beklentimiz de vardı. Bu şehir, kadınların her zaman ön planda olduğu bir şehir olmuştur. Olgunlaşma Enstitüsü de burada var olan yapıya çok ciddi ivme kazandıracaktır. Halk Eğitim Müdürlüğü ya da kadın kooperatifleri vasıtasıyla olsun, güzel eserlerimiz bulunuyor. Kastamonu'ya özgü çok güzel el sanatlarımız bulunuyor. İnşallah bu okul sayesinde burada çok daha nitelikli usta öğreticiler çıkacaktır. Daha bilinçli, ekonomik hayata daha fazla atılan kadınlarımız çıkacaktır. Kaybolmaya yüz tutmuş eserlerimiz, onlar da gün yüzüne çıkartılacak."

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu da Şensoy ve diğer ziyaretçilere enstitü hakkında bilgi verdi.

Ziyarete AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır da katıldı.


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