Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Sütcü yönetimindeki 37 KL 683 plakalı otomobil, Tosya Devlet Hastanesi kavşağında, Mehmet Oruç yönetimindeki 19 AB 521 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Hafif ticari araç daha sonra bir iş yerinin vitrinine çarparak durabildi.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Ayşe Kara yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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