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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da Karayolu Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

AA

Kastamonu'da Karayolu Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, polis ve jandarma ekipleri ile öğrenciler katıldı.

Vali Avni Çakır, gazetecilere, İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlarının yapmış olduğu bilinçlendirici ve bilgilendirici çalışmaları neticesinde gözle görülür düzeyde trafik kazalarında azalma olduğunu söyledi.

Kastamonu'da trafik kurallarına uyma konusunda ciddi ilerlemeler olduğunu aktaran Çakır, "El birliğiyle bu konuda en büyük destekçilerimiz çocuklarımız, ilgili kurum kuruluşlarımızla beraber inşallah farkındalığı çok daha yukarlara taşıyarak yollarımızı başta yavrularımız olmak üzere hepimiz için güvenlik noktasında en üst noktaya çekeceğiz. Bu konuda hepimize büyük iş düşüyor." diye konuştu.

Vali Çakır daha sonra İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünün açtığı stantlarda incelemelerde bulunarak alkol etki gözlüğü, alkolmetre, sorgulama cihazı gibi çeşitli araç gereç hakkında öğrencilerle birlikte bilgi aldı.

Öğrencilere fahri polis kartı veren Çakır, onlarla birlikte araç denetimlerine katılarak, sürücülere emniyet kemeri, aşırı hız ve yayalara öncelik verilmesi konusunda hatırlatmalarda bulundu.

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