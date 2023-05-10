Devrekani Kaymakamı Coşkun, asfaltlama çalışmasını inceledi

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KASTAMONU (AA) - Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun, 2023 KÖYDES programı kapsamında yapımına başlanan Akçapınar ile Bozkoca köyleri arasındaki asfalt yapım çalışmasını inceledi.

Burada vatandaşlarla sohbet edip istek ve taleplerini dinleyen Coşkun, yürütülen çalışma hakkında yetkililerden bilgi aldı, yolun kısa sürede tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulmasını istedi.

Vatandaşların daha rahat ulaşımı için gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirten Coşkun, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için Kaymakamlık olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İlçemizde yapımı devam eden sıcak asfalt çalışmalarının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaymakam Coşkun'a ziyaretinde İl Genel Meclis üyeleri Uğur Aydın, Ali Kaya ve İlçe Özel İdare Müdürü Kenan Öz eşlik etti.





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