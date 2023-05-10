Devrekani Kaymakamı Coşkun, asfaltlama çalışmasını inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrekani Kaymakamı Coşkun, asfaltlama çalışmasını inceledi

AA

Devrekani Kaymakamı Coşkun, asfaltlama çalışmasını inceledi

KASTAMONU (AA) - Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun, 2023 KÖYDES programı kapsamında yapımına başlanan Akçapınar ile Bozkoca köyleri arasındaki asfalt yapım çalışmasını inceledi.

Burada vatandaşlarla sohbet edip istek ve taleplerini dinleyen Coşkun, yürütülen çalışma hakkında yetkililerden bilgi aldı, yolun kısa sürede tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulmasını istedi.

Vatandaşların daha rahat ulaşımı için gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirten Coşkun, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için Kaymakamlık olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İlçemizde yapımı devam eden sıcak asfalt çalışmalarının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaymakam Coşkun'a ziyaretinde İl Genel Meclis üyeleri Uğur Aydın, Ali Kaya ve İlçe Özel İdare Müdürü Kenan Öz eşlik etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da kaybolan kişiyi arama çalışması 10 gündür sürüyor
YEREL HABERLER Kastamonu'da kaybolan kişiyi arama çalışması 10 ...
Kastamonu'da bir bebek evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kastamonu'da bir bebek evinde ölü bulundu
Kastamonu'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kastamonu'da Karayolu Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Kastamonu'da Karayolu Trafik Haftası etkinliği ...
Hanönü'de madenciler tiyatro oyunu sergiledi
YEREL HABERLER Hanönü'de madenciler tiyatro oyunu sergiledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.