Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Taşköprü ilçesinde tanıtıldı

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KASTAMONU (AA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un tanıtımı, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gerçekleştirildi.

Taşköprü Cumhuriyet Meydanı'na getirilen Togg, Taşköprülü vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Aracın direksiyonuna geçen Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü sarımsağını aracın üzerine koydu.

Çatal, AA muhabirine, aracı çok beğendiğini dile getirerek, "Tasarımıyla göz kamaştıran, teknolojik donanımıyla konuşulan yerli otomobil, milli gururumuz Togg Taşköprü ilçemizde. Kurduğumuz hayal gerçeğe dönüştü. Ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi. ​​​​​​​





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