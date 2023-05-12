Özel öğrenciler halk oyunu ve tiyatro gösterisi sundu, şiir ve şarkılar seslendirdi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Engelliler Haftası dolayısıyla özel öğrenciler, çeşitli gösteriler sundu.

İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Hüseyin Üster Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerince Gençlik Merkezi'nde program düzenlendi. Programda özel öğrenciler, halk oyunları ve tiyatro gösterisi sundu, şiir ve şarkılar seslendirdi.

Öğrencilerin oluşturduğu ritim grubu da 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin isimlerinin yazılı olduğu tişörtler giyerek gösteri sahneledi.

Hüseyin Üster Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Vural Yılmaz, sene başından bu yana etkinlik için hazırlandıklarını belirterek, "Bu etkinlikle engellilerin hayatın her alanında olması gerektiğini, çoğu şeyleri yapabildiklerini göstermeyi hedefledik. Sergilediğimiz program ile bunu herkese anlattığımızı düşünüyorum." dedi.

İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Kadir Kesgin de özel çocukların azimle çalıştıklarında bütün engelleri ortadan kaldırabileceklerini vurguladı.



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