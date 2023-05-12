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Tarım ve Orman Bakan yardımcıları Kastamonu'da araç teslim törenine katıldı

AA

Tarım ve Orman Bakan yardımcıları Veysel Tiryaki, İbrahim Yumaklı ve Ebubekir Gizligider, Kastamonu'da orman teşkilatı araç teslim törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakan yardımcıları Kastamonu'da araç teslim törenine katıldı

KASTAMONU (AA) - Tarım ve Orman Bakan yardımcıları Veysel Tiryaki, İbrahim Yumaklı ve Ebubekir Gizligider, Kastamonu'da orman teşkilatı araç teslim törenine katıldı.

Bakan yardımcıları Tiryaki, Yumaklı ve Gizligider, Kastamonu Valisi Avni Çakır'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Tiryaki, Yumaklı ve Gizligider, orman teşkilatına tahsis edilen 10 pikap, 5 arazöz, 4 greyder, 1 dozer, 2 ekskavatör, 2 mini ekskavatör, 5 kamyon ve 1 tır olmak üzere 30 aracın hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Tiryaki, burada yaptığı konuşmada, dünyanın iklim değişikliğiyle büyük yangınlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Türkiye'de de 2021 yılında büyük yangınlar yaşandığını hatırlatan Tiryaki, "Ormanları çocuklarımızdan emanet aldık. Onlara bu ormanları bizler teslim edeceğiz, bize bizden öncekilerin teslim ettiği gibi. İklim değişikliğine paralel olarak yangın sezonuna hazırlanmak amacıyla Bakanlığımız son birkaç ay içinde önemli çalışmalar yaptı. Yangın arazözü, iş makinesi, tanker, greyder, dozer gibi ciddi anlamda iş makinesi aldık." dedi.

Deprem bölgesinde DSİ ve Orman Genel Müdürlüğüne ait çok sayıda aracın görev yaptığına dikkati çeken Tiryaki, şöyle devam etti:

"İnşallah önümüzdeki günlerde dağıttığımıza yakın, karada yangına müdahale edecek araç takviyesi yapılacak. Yangınlara karşı sadece araç gerecimiz güçlendirerek mücadele etmiyoruz. Geçen yıl orman teşkilatına 5 bin yangın işçisi aldık. İlk defa yangınlarda kullanılmak üzere kendi uçak ve helikopterlerimizi aldık. Artık Orman Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi, kendi hava filosunu kuruyor. 20 yangın söndürme uçağını satın aldık, 9 helikopter aldık. Bu helikopterlerin bir kısmı Türkiye'de kendimizin imal ettiği helikopterler. Helikopterlerin 3'ü, uçakların 4'ü ve yönetim uçakların 2'si teslim edildi. Orman teşkilatı olarak yangınlara karşı topyekun hazırlanıyoruz."

Tarım ve gıda güvenliğinin önem taşıdığını anlatan Tiryaki, "Bu ülke 85 milyon, turistleri de sayarsak 120-130 milyon insanı besleyen bir ülke, tarımda da artık kulvar değiştiriliyor. Tarım ve Orman Bakanı, işin içinden gelen bir bakan. Bu yasayla önümüzdeki süreçte ekenin biçenin para kazandığı, kimsenin zarar etmediği, ekilmeyen bir karış toprağın kalmadığı yeni bir anlayışa geçiliyor." diye konuştu.

Orman köylüsünün daha çok para kazanacağını aktaran Tiryaki, "İstiyoruz ki ormanda çalışanlar, orman köylüsü olsun. Dışarıdan gelen insanlar, müteahhitler değil, o köyde yaşayanlar çalışsın ve köylüler para kazansın. Orman köylüleri normal hak ettiklerinin üzerine yüzde 35 ekstra pay alacaklar." ifadelerini kullandı.

Yumaklı ise Kastamonulu olarak memleketinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Kastamonu, orman varlığı ve hayvancılık başta olmak üzere tarımsal alanda gelişmeye müsait bir ilimiz. Dolayısıyla çalışmalarımızı bunun üzerinde yürütüyoruz. Kastamonu'da turizm ile ilgili çok büyük gelişme alanı bulunuyor. Bu alanlarda da çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Vali Çakır da yüzde 68'i ormanlarla kaplı Kastamonu'da orman varlığını korumanın önemine değindi.

Konuşmaların ardından bakan yardımcıları Tiryaki, Yumaklı ve Gizligider ile Vali Çakır, araçları inceledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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