Tarım ve Orman Bakan yardımcıları, Kastamonu'da yapılması planlanan OSB alanında incelemelerde bulundu

KASTAMONU (AA) - Tarım ve Orman Bakan yardımcıları İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider, Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yapılması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Et ve Süt Kurumu Tahsis Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, bakan yardımcıları Yumaklı, Tiryaki ve Gizligider'e OSB alanı hakkında bilgi verdi.

Yumaklı, gazetecilere, tesisin temelini birkaç hafta sonra atmayı planladıklarını söyledi.

Üreticilerin üretime devam ettiklerini belirten Yumaklı, "65 milyondan 85 milyona gelmiş bir ülke, 60 milyona yaklaşmış turizm potansiyeli, ayrıca gündelik gelip geçenlerin gıdalarının temin edildiği bir ülke. Bir de bunlara bağlı üretimler neredeyse on katı artmış. Ayrıca tarımsal ihracatınızı 3,8 milyar dolardan 20 yıl içinde 30 milyar dolara getiriyorsunuz. Bunları üreterek yapıyorsunuz. Son dönemde farklı şeylere kurban edilen üreticinin alın terinin hakkını tekrardan vermek istiyorum. Bizim üreticimiz gerçekten eli öpülesidir." ifadelerini kullandı.

Yapılacak organize sanayi bölgesinin bölge açısından çok değerli olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şöyle konuştu:

"Yapısal değişiklikle artık hayvansal üretimin gündelik kararlar, gündelik aksiyonlar doğrultusunda değil daha uzun süreli planlamalar doğrultusunda gitmesini sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden buradaki organize sanayi bölgesinin hem bölgeye hem de ülkeye çok büyük faydası olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu projeyle ilgili yakından takibi var. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza desteklerinden ötürü çok teşekkür ederim. Devamında da burasının önemini Sayın Bakan'ımıza ilettik. Bakan'ımız da yatırımın hızlandırılması için gereğini yaptı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gelip temel atma törenini icra edeceğiz. Bu yatırımlar daha önce yapılacaktı ama depremden dolayı birçok şey gibi bu da ertelenmek durumunda kaldı. Şimdiden Kastamonu, bölge ve Türkiye için hayırlı olsun."

İncelemelere Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun da katıldı.



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