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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaya öldü

AA

Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaya öldü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Tolga Akgül idaresindeki 17 AED 077 plakalı otomobil, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Alatarla köyü mevkisinde, karşıya geçmeye çalışan Cemal Güler'e (73) çarptı.

Güler, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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