Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaya öldü

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Tolga Akgül idaresindeki 17 AED 077 plakalı otomobil, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Alatarla köyü mevkisinde, karşıya geçmeye çalışan Cemal Güler'e (73) çarptı.

Güler, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.





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