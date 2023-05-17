Avrupa Oyunları'na katılacak Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'daki kampı başladı

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KASTAMONU (AA) - Kadın Boks Milli Takımı, 22 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Avrupa Oyunları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başlayan kampta sporcular müsabakalara günde çift idmanla hazırlanıyor.

Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Oyunları kapsamında son hazırlık kampına girdiklerini söyledi.

Avrupa Oyunları'nda olimpiyatlara kota verildiğini hatırlatan Yiğit, "İnşallah iyi bir şekilde bitirip bu turnuvada kotamızı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun için elimizden geldiğince çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz." dedi.

Avrupa Oyunları için uzun süredir kamp yaptıklarını anlatan Yiğit, "Hepsi sıkletinde iyi sporcular. İnşallah bunu Avrupa Oyunları'nda kanıtlayacağız." diye konuştu.



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