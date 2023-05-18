Kastamonu'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Murat Parlak idaresindeki 37 AAY 094 plakalı tavuk yüklü kamyonet, Karabük-Kastamonu kara yolunun Karasu mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.

İhbar üzerine olay yerine Araç Belediyesi İtfaiye Acil Kurtarma ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Parlak olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan Fırat K. ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kamyonetten yola savrulan tavuklar ise telef oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.