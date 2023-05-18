Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki kişi tutuklandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Kastamonu'ya uyuşturucu getireceği tespit edilen M.M.Ş. ve O.K'nin bulunduğu araç kent girişinde durduruldu.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 50,88 gram sentetik uyuşturucu, 560 uyuşturucu hap, 98,86 gram esrar, 7 ecstacy hap, bir hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 41 tabanca fişeği, iki altın arama dedektörü ve kılıç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.





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