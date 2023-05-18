Küre'de doğal gaz çalışmalarına başlandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Küre ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmalarına başlandı.

Kastamonu'da iki yıl önce yaşanan sel felaketinin ardından bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, selden etkilenen ilçelere doğal gaz verileceği sözünü vermesinin ardından ilçenin doğal gaza kavuşması için ilk kazma vuruldu.

Küre Belediye Başkanı Salih Turan, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin doğal gaza kavuşacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.



Turan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a doğal gaz dağıtım firmamız Kargaz'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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