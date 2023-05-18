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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da ilkokul öğrencileri müze bahçesinde atölye çalışması yaptı

AA

Kastamonu'da ilkokul öğrencileri müze bahçesinde atölye çalışması yaptı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da ilkokul öğrencileri, "18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü" kapsamında müze bahçesinde atölye çalışması gerçekleştirdi.

Öğretmenleri ve müze görevlileri gözetiminde Kastamonu Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, müze bahçesinde ebru, taş baskı ve deneysel kazı çalışmalarına katıldı.

Usta öğreticilerle ebru ve taş baskı yapıp arkeolog eşliğinde deneysel kazı çalışması yapan öğrencilere, kültür varlığı hakkında video izletildi.

Müze müdürü Erol Kale, gazetecilere, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü'nü her sene çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirterek, bu sene müzelerde "sürdürülebilirlik ve refah" temasının işlendiğini söyledi.

Kale, "Ülkemizde sahip olduğumuz değerleri, kültür varlıklarını, kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara aktaran müzelerimizin önemine ve toplumdaki yerine dikkat çekmek, farkındalık yaratmak için faaliyetler gösteriyoruz. 18 Mayıs'ı takip eden hafta boyunca etkinliklerimiz sürecek." dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Gazipaşa İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Beyza Nur Atmaca, çok güzel bir gün geçirdiğini ifade etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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