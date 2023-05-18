Kastamonu Gençlik Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı ürünler sergilendi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Gençlik Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi, çeşitli gösteriler yapıldı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Emel Karkacıoğlu ve Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Akıllı öncülüğünde Gençlik Merkezi bünyesinde açılan kurslarda yapılan resim, bez bebek, el işi ve kara kalem ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Daha sonra kursiyerler tarafından konser verildi, tiyatro oyunu sahnelendi. Meddah Rugeş Demir'in de sahne aldığı etkinlikte küçük yaştaki kursiyerlerin hazırladığı piyano gösterisi ilgi gördü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, AA muhabirine, kursiyerleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Gençlik Merkezinde verilen kursların sonuçlarını kısa sürede almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Asrak, "Gençlerimiz için yıl boyu devam eden kurslarımız neticesinde hem sergimiz, hem müzik etkinliğimiz hem de drama etkinliğimiz gerçekleştirildi." dedi.

İlgiden memnun olduklarını dile getiren Asrak, "Kastamonulu gençlerimizi sosyal kültürel faaliyetlerde daha donanımlı hale getirmek için çalışıyoruz. Gençlerin yoğun ilgisi vardı. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Gençlik Merkezimize her geçen gün ilgi artarak devam ediyor." diye konuştu.

Etkinliğe Kastamonu Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Keskin, Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır ve vatandaşlar katıldı













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