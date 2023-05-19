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Kastamonu'da devrilen sebze yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

AA

Kastamonu'da devrilen sebze yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Emrullah Aydoğan idaresindeki 78 BR 446 plakalı sebze yüklü kamyon, Karabük-Kastamonu kara yolu Kayaboğazı mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine Araç Belediyesi İtfaiye Acil Kurtarma ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun devrilmesi sonucu yola saçılan sebzeler nedeniyle trafikte aksama meydana geldi.

Yoldaki sebzeler, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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