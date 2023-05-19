TCG Karadeniz Ereğli gemisi, İnebolu Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı

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KASTAMONU (AA) - Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Karadeniz Ereğli gemisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında İnebolu Limanı'nı ziyaret etti.

İnebolu Limanı'ndaki Etibakır İskelesi'ne demirleyen gemi, halkın ziyaretine açıldı. Gemiyi gezmek isteyen vatandaşlar, iskelede kuyruk oluşturdu.

Gruplar halinde TCG Karadeniz Ereğli'ye alınan vatandaşlar, askeri personel eşliğinde gemiyi gezdi. Ziyaretçilere gemideki silah ve cihazlar hakkında bilgi verildi.

TCG Karadeniz Ereğli gemisi, yarın sabah İnebolu Limanı'ndan ayrılacak.





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