Kastamonu'da 3 aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde kamyonet ile iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
İlçe merkezinde Murat Ş. idaresindeki 37 ACF 865 plakalı kamyonet, Nevzat K. yönetimindeki 37 PN 845 ve Kazım A'nın kullandığı 37 EF 789 plakalı otomobillerle çarpıştı.
Yaralanan sürücülerden Nevzat K. ile yanında bulunan Ömer K, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.