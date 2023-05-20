Porselen çöp poşetleriyle çevre kirliliğine dikkat çekiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Porselen çöp poşetleriyle çevre kirliliğine dikkat çekiyor

AA

Porselen çöp poşetleriyle çevre kirliliğine dikkat çekiyor

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Firdevs Müjde Gökbel, porselenden yaptığı çöp poşetleriyle çevre kirliğine dikkati çekiyor.

Doç. Firdevs Müjde Gökbel, 2019 yılında uluslararası sanat çalıştayına katılmak için Belarus'a gitti. Avrupa'daki bazı ülkelerin çöp ithal ettiğini öğrenen Gökbel, çevre kirliliğine dikkati çekmek için porselenden çöp poşetleri yapmaya karar verdi.

Bazı eserleri 1,5 metreye yüksekliğe ulaşan Gökbel, porseleni şekillendirerek sanatsal çöp poşetlerine dönüştürüyor.

Bugüne kadar 20 eser yapan ve bunları İtalya, Kuzey Makedonya, Tunus gibi farklı ülkelerde sergileyen Gökbel, bilinçsizce doğaya atılan çöplerin tüm dünyayı olumsuz etkilediğini anlatmayı amaçlıyor.

Gökbel, AA muhabirine, tüm dünyada kontrolsüzce çöp yığınlarının oluştuğunu söyledi.

Avrupa'daki bazı ülkelerin çöp ithal ettiğini öğrendiğini, bu durumun kendisini çok etkilediğini anlatan Gökbel, "İthal ettikleri çöpleri geri dönüştürerek endüstriye kazandırdıklarını gördüm. Ben de kendi çöp poşetlerimi yapmak istedim. Bu çöp poşetleri, bilinçsizce açığa çıkan çöpleri çağrıştırıyor. Dünyada meydana gelen birtakım kötü ve olumsuz olayları çağrıştırması bakımından çalışmalarıma başladım." dedi.

Dünyanın küresel iklim kriziyle savaştığına işaret eden Gökbel, çalışmalarını iklim kriziyle bağdaştırdığını dile getirdi.

Çalışmalarında porselen çamuru kullandığını belirten Gökbel şunları söyledi:

"Önce bezden çöp poşetleri diktirdim, onları şablon olarak kullanıyorum. 1 metreyi aşan yükseklikte heykeller yaparsam elle şekillendirme yöntemiyle yapıyorum. İnsanların bence en kırılgan noktası açığa çıkardığı çöpler. Doğayı çöplerimizle getirdiğimiz hali anlatan çok yönlü bir eser olarak düşünüyorum. Bu çalışmalarımı daha büyük boyutlarda yapmak istiyorum. Belarus'ta gerçekleştirdiğim çalışmam 1,5 metre yüksekliğindeydi. İklim krizine dikkati çekmemiz gereken noktalarda daha büyük heykeller çalışmak isterim."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır ...
Kastamonu'da 3 aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da 3 aracın karıştığı kazada iki kişi ...
TCG Karadeniz Ereğli gemisi, İnebolu Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı
YEREL HABERLER TCG Karadeniz Ereğli gemisi, İnebolu Limanı'nda ...
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ...
İlk çeltik fabrikasının kurulduğu Tosya'da çeltik ekimi başladı
YEREL HABERLER İlk çeltik fabrikasının kurulduğu Tosya'da çeltik ...
Kastamonu'da devrilen sebze yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da devrilen sebze yüklü kamyonun sürücüsü ...
Kastamonu Gençlik Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı ürünler sergilendi
YEREL HABERLER Kastamonu Gençlik Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı ...
Kastamonu'da sağanak ve dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Kastamonu'da sağanak ve dolu etkili oldu
Kastamonu'da ilkokul öğrencileri müze bahçesinde atölye çalışması yaptı
YEREL HABERLER Kastamonu'da ilkokul öğrencileri müze bahçesinde ...
İhsangazi'de Gençlik Haftası kutlamaları devam ediyor
YEREL HABERLER İhsangazi'de Gençlik Haftası kutlamaları devam ediyor
Küre'de doğal gaz çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Küre'de doğal gaz çalışmalarına başlandı
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki ...
Kastamonu'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.