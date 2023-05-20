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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kestane ormanlarında gal arısının zararından böceklerle korunacak

AA

Kestane ormanlarında gal arısının zararından böceklerle korunacak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kestane ağaçlarını gal arısından korumak amacıyla laboratuvarda üretilen böcekler kullanılacak.

Bozkurt ilçesinde kestane rekoltesini düşüren gal arısıyla mücadele amacıyla laboratuvarda üretilen 900 böcek, kestane ormanlarının olduğu bölgede doğaya bırakıldı.

Bozkurt Orman İşletme Müdürü Fatih Çalışkan, gazetecilere, Bozkurt ormanlarında görülmeye başlayan kestane gal arısına karşı "torymus sinensis" isimli böceği doğaya saldıklarını söyledi.

Bu böceklerin kestane gal arısına karşı yırtıcısı olarak etkisini göstereceğini belirten Çalışkan, "25 kilometre mesafede etkili olacak bu çalışmayı daha sonra biyoteknik çalışmalarla destekleyeceğiz. Bu sayede torymus sinensis böceğinin bölgemizde çoğalması sağlanacak." dedi.

Çalışkan, özellikle bölgedeki vatandaşların mücadeleye destek vermesi gerektiğini dile getirerek, "Böceğimizi bıraktığımız bu bölgede vatandaşlarımızdan ricamız, kestane ağaçlarındaki yaprakları kestane toplamak için sırıkla düşürmesinler. Torymus sinensis böceği yapraklardaki gal arılarına saldıracak, biz de kasım ayında bu bölgedeki yaprakları toplayarak içinde çoğalan böcekleri yeniden daha fazla bölgelere salacağız." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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