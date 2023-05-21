Kastamonu'da köprüden düşen otomobildeki 1'i bebek 4 kişi yaralandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Furkan Gebeş'in kullandığı 37 SC 922 plakalı ile İlhan Bostancı idaresindeki 37 HD 282 plakalı otomobiller, ilçeye 2 kilometre kala köprü üzerinde çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle Bostancı'nın kullandığı araç köprüden düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü İlhan ile Çağla, Sevim ve 1 yaşındaki Güneş Bostancı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.