Kastamonu'da köprüden düşen otomobildeki 1'i bebek 4 kişi yaralandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Furkan Gebeş'in kullandığı 37 SC 922 plakalı ile İlhan Bostancı idaresindeki 37 HD 282 plakalı otomobiller, ilçeye 2 kilometre kala köprü üzerinde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Bostancı'nın kullandığı araç köprüden düştü.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü İlhan ile Çağla, Sevim ve 1 yaşındaki Güneş Bostancı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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