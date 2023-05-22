Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Kastamonu'ya uyuşturucu getirecekleri tespit edilen zanlıların aracı kent girişinde durduruldu. Şüphelilerin üzerleri ve eşyalarında yapılan aramada, 8,77 gram sentetik uyuşturucu ile 3,27 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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