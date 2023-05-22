Taşköprü'de orman köylülerine yeni traktörleri teslim dildi

KASTAMONU (AA) - Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Orman Köylerine Destek Projesi" kapsamında, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde orman köylülerine traktörleri teslim edildi.

Taşköprü Orman İşletme Müdürü Taner Altun, programda yaptığı konuşmada, "Sarpun köyü muhtarımız Hasan Çelik, Abdalhasan köyünden Oğuzhan Ulaşan ve Musa köyünden Bayram Yılmaz'a Orman köylerimize destek projeleri kapsamında her bir traktör için 600 bin lira olmak üzere toplamda 1 milyon 800 bin lira destek sağlandı. İlk yıl ödemesiz yüzde 20'si hibe olan kredinin yılda bir taksit olmak üzere 7 yılda geri ödeme kolaylığı sağlanıyor. Vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Orman köylüsü Hasan Çelik ise, "Bizlere verilen desteklerden dolayı devletimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni traktörlerimiz ile çalışmalarımız daha kolay ve daha hızlı şekilde ilerleyecek. Bugün ayrı bir mutluluğum var." diye konuştu.

Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlenen programa, Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İlçe Jandarma Komutanı Yasin Bulut, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol katıldı.

Kaymakam Özen, Başkan Çatal ve İlçe Jandarma Komutanı Bulut, traktörlerin anahtarlarını sahiplerine teslim etti.





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