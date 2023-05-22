Kastamonulu kadınlar "sağlıklı toplumsal gelişim" için 1006 kişiye farkındalık eğitimi verdi

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KASTAMONU (AA) - İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Türk Anneler Derneği Kastamonu Şubesi ve Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen "Sağlıklı Toplumsal Gelişim İçin Farkındalık Yaratıyoruz" Projesi kapsamında Kastamonu'da bir araya gelen kadınlar, verdikleri farkındalık eğitimleriyle 1006 kişiye ulaştı.



İlde proje kapsamında bir araya gelen avukat, psikolog, doktor ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan kadınlar, çocuk istismarı ve ihmali, ergenlik sorunları, bağımlılıklar ve aşılamanın önemine dikkat çekmek amacıyla ilçelerde eğitim düzenledi.

Proje, Doğa Kültür Köyü Öğretmenevi'nde düzenlenen programla sona erdi.

Proje koordinatörü Avukat Nazlı Yılmaz Kaçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 17 eğitim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Proje kapsamında 5 farklı ilçede 1006 kişiye sunumlar ve eğitimler gerçekleştirdik. Gelinen aşamada bizler hedefimizin çok ötesindeyiz. Bir sonraki projelerimizde daha da iyi şeyler başarıp daha çok kişiye ulaşacağız." dedi.

Türk Anneler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ayten Kızıltan ise hedeflerine ulaştıklarını kaydederek, şöyle konuştu:



"Gittiğimiz okullarda velilerden geri dönüşler oluyor. Bize soru sorup destek istiyorlar, yardım istiyorlar. Biz de yönetim kurulundan arkadaşlarımızla çevremizdeki dostlarımızla, bağışçılarımızla birlikte maddi manevi kendilerine destek olmaya çalıyoruz. Bundan sonra da yine bizi arayan velilerimiz öğrencilerimize destek olacağız. Bu sayede projemizin sürdürülebilirliğini sağlamış olacağız."

Programda Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ve Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt da selamlama konuşması yaptı.

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